8．31暴動案匿名乘客稱當時黑衣人欺負他人　解釋持膠喉僅屬「作勢」 (13:58)

被告簡梓濱（23歲）、連俊雄（21歲）及卓嘉豪（26歲）分別被控暴動、非法集結、刑毀、襲擊他人致造成身體傷害、普通襲擊及搶劫罪。

X昨日指當有白衫男被黑衣人包圍對罵時，他叫黑衣人下車欲調停。辯方今盤問下，X否認想做「和事佬」，而是想幫助被黑衣人欺負的市民。X同意撿拾硬身膠喉似是用作武器，後來稱只是手持膠喉作勢，他另不確定腋下觸痛是由彈叉射物致傷。

辯方指出，當時黑衣人因為白衫男打記者而引起爭執，X認為是「藉口」，他稱「唔會有呢啲事發生」。X亦否認曾「趕」人落車，他只以手勢「請」人離開；X起初稱無推人，之後說「無用力推」，他以手碰到對方肩膀，有如與朋友搭膊頭。

辯方續指，白衫男曾推開記者，導致現場衝突升溫，X不同意。但X認同辯方指，他持膠喉作勢「想打」，會令爭執升級。