匿名指控匡智松嶺二校虐兒　女教師涉虛報被捕 (13:36)

新界北總區重案組總督察武少禧表示，警方於8月24日接獲家長報案，指有匿名信指控校內現職及已離職職員涉嫌虐兒，及後於8至10月期間，家長、辦學團體匡智會、教育局亦收到有關虐兒及校內行政的匿名信、照片及被刪減的片段。

警方其後向匿名信提及的教職員及小童家長作出調查，並翻查學校紀錄，發現信中提及的大部分指控為誇張失實，而相關片段在4至8年前錄製，部分被指控的教職員當時並不在場。警方另翻查今年6至8月、共1.9萬小時的閉路電視片段，暫無發現違法行為，未有證據證實匿名信的指控。警方發現，匿名信內容針對校內管理層及特定教職員，不排除有人因工作安排而不滿上司及同事，繼而製作匿名信指控虐兒。

警方周一（7日）以不誠實使用電腦及浪費警力拘捕該校一名48歲姓唐女教師，涉嫌製作、寄出有關匿名信，並非法盜取學生資料及傳送予傳媒。該名女教師在該校任職10年，任教音樂及語文科，匿名信內片段為自己偷拍、偷錄教學情况。

武少禧重申，警方對虐兒事件零容忍，批評利用保護兒童的議題去捏造事實，從而達到個人報復目的，指製作和發布匿名信會令家長及公眾感到恐慌、無助，市民大眾亦會對學校，甚至整個保護兒童的機制失去信心，警方強烈譴責不負責任的行為。

匡智會教育部發聲明，指被捕女教師屬匡智松嶺二校員工，校董會已經暫停其職務，並對警方調查結果感到欣慰，維護會方聲譽，希望事情告一段落，學生校園生活重回正軌。