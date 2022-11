初選案明年1.30開審 (12:44)

聆訊由3名高院法官、國安法指定法官陳慶偉、陳仲衡、陳嘉信處理。17名不認罪的被告依次為吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、林景楠、柯耀林、李予信、余慧明。

代表控方的署理助理刑事檢控專員羅天瑋甫開庭稱,本案屆時會由署理副刑事檢控專員周天行及萬德豪擔任主控,並於12月30日或之前呈交開案陳辭及草擬的承認事實。

法官陳慶偉打斷並隨即下達指示稱(let me tell you my direction),控方須於12月16日或之前呈交開案陳辭,另於12月30日或之前呈交承認事實。陳官續指,本案將定於明年1月30日開審,1月17日作審前覆核,料會在高院舉行,所有不認罪被告分為兩批,於上午及下午舉行審前覆核。

陳官又提及,鄒家成、林卓廷另涉其他案件,審期或與47人案審訊相撞,他稱本案將會優先處理,律師屆時可再向首席區域法院法官及總裁判官索取指示。