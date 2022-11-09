涉保良局嬰兒組虐兒案三職員今提堂准保釋　兩人已離職一人將辭職 (12:56)

3名女被告案發時均為幼兒工作員。首案被告周德元（33歲）面對5項控罪，控罪發生於今年9月1日至14日之間，被控於銅鑼灣禮頓道66號莊啟程大廈3樓的保良局嬰兒組，故意襲擊男童A、女童B、女童C及男童D，導致其受到不必要的苦楚。

次案被告丁靄雯（28歲）面對兩罪，被控於今年9月5日及10日在保良局嬰兒組故意襲擊男童D及男童E。第3宗案件的被告雷淑嫺（25歲）被控一罪，涉及今年8月25日在保良局嬰兒組故意襲擊男童F。

控方申請將案件押後，以檢視歷時逾五萬小時的閉路電視片段、調查職員更表及相關文件等。控方不反對3名被告擔保，主任裁判官羅德泉遂批准3人各以一萬元現金保釋，其間須每周到警署報到一次、不准離港、不得接觸任何保安局嬰兒組員工或控方證人，亦不得踏入事發地點。

在羅官提問下，辯方表示被告周德元及丁靄雯均已離職，另一被告雷淑嫺今年10月初離開幼兒工作的崗位，仍在保良局擔任文員，她將以書面方式向上司辭職，以免違反不准接觸其他員工的保釋條件。