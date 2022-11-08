扮藜麥粉混入貨櫃秘魯抵港　海關檢市值約2.1億元可卡因拘3人 (18:54)

海關指，涉案貨櫃報稱有六批不同種類的貨物，其中一批報稱為瑪卡產品和藜麥粉的進口貨；由於秘魯是毒品來源地，經風險評估和資料分析，上周五在元朗拆貨場以X光檢查相關貨櫃，發現在1300包報稱藜麥粉中，共中240包有可疑和不尋常影像。職員打開包裝，察覺到不尋常酸性氣味，測試結果證實樣本對可卡因呈陽性。港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官歐陽文政指，疑犯把毒品製成粉末，並包裝成有如藜麥粉一般，再混入過千包正常的藜麥粉掩飾，而且懷疑可卡因數量只佔整體貨物約一成多，企圖以假亂真。

案件由海關毒品調查科跟進，職員昨早（7日）約11時，在大埔工業中心一個貨倉拘捕3人，包括70歲貨倉東主、52歲收貨公司負責人，及24歲毒品真正收貨人。除24歲被捕人獲准保釋，另外2人仍被扣留；海關將調查有否更多人牽涉在內，不排除有更多人被捕。毒品調查科毒品調查指揮官劉良智相信，涉案懷疑可卡因用作本地銷售，不排除集團在這段時間囤積，留待聖誕節長假期售賣。