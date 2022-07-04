4人元旦遊行前藏對講機及武器罪成候判　官指雷射筆斧頭藏房間反映有意圖用於公眾活動 (17:56)

4名被告陳良新（70歲）、余敬邦（60歲）、繆日謙（34歲） 及甄淑儀（31歲）分別承認一項設置或維持電訊設施罪。繆日謙另否認各一項管有攻擊性武器和一項管有仿製火器罪，涉及管有一支鐳射筆、6把摺刀、一把匕首、一把開山刀、4把斧頭和一支氣槍。

劉官裁決時指，繆日謙曾自辯解釋管有控罪物品的用途，包括用作行山、露營及打野戰之用，惟劉官認為被告不可信亦不可靠，例如他供稱任何光束照射眼睛均會有危險，僅迴避問題，不代表他不知悉雷射筆的危險性；被告知悉斧頭危險，卻僅放在房間的膠盒內，家人仍可能拿出來使用。

劉官續指，被告知悉當日維園有民陣集會，他家中管有防毒面具、生理鹽水等物，被捕時身上亦有無牌對講機，脗合一般參與公眾活動並預期會出現衝突的人所管有的裝置，除了他放在客廳的匕首，其餘物品在房間內方便拿取，反映他意圖在公眾活動用作傷人用途，是攻擊性武器；至於他管有的氣槍，劉官認為槍內裝滿有鋼珠的膠子彈，可見他在沒有其他合法辯解下，意圖在公眾活動使用作傷人，可危害公眾安全，裁定兩罪成立。