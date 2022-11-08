童樂居虐兒案24歲職員被指「揈」兒童落軟墊　否認指控稱僅屬「甩手」 (17:18)

被告李慧雯（24歲），9項控罪案發於2021年11月19日至12月20日，涉及1歲女童AA、男童G、K、AK、R、2歲男童J，另有3名兒童身分不詳。

控方在庭上播放童樂居內的閉路電視，其中顯示約10名兒童在遊戲區一字排開，其後被告抱起其中一名不知名兒童，將其揈向軟墊。

被告自辯稱，當時約10名兒童正準備喝水，突然有兩名兒童發生碰撞「打嚟打去」，其中一名涉事兒童壓到其他兒童的頭部，她便將該兒童移到後方。她解釋，本來「貼住我隻腳移去後面，但體重有啲重，少少甩手，睇出嚟就係咁」。控方盤問時指出「唔係移動咁簡單，係揈佢，你同唔同意你有少少拋，再揈去右後方？」，被告表示不同意。

控方指出，片段顯示被告先後將男童G及R的前額向後拉，致二人向後跌，當時有機會令G的頭部撞向軟墊上的積木，被告不同意，稱「我知會拉去邊，佢跟住我隻手落」。控方指，男童R坐在軟墊上發呆，根本無必要施襲，被告再次否認。