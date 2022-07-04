船廠指已協議用4元購入珍寶及太白海鮮舫後無下文　入稟追討480萬元及要求交船 (16:56)

原告為建輝船廠有限公司，首被告為持有太白海鮮舫3艘船隻的太白海鮮舫有限公司，次被告為持有珍寶海鮮舫的香港仔飲食企業有限公司。入稟狀指，太白海鮮舫及珍寶海鮮舫為本港著名食肆，具歷史意義，外界稱為「珍寶王國」。

今年5月19日，原告與兩名被告達成協議，原告以港幣4元購入上述4艘船隻，被告須支付540萬元作為船隻的處理費。根據協議，被告須協助辦理船隻擁有權等的轉名手續，亦要確保船隻處於安全留置之中。協議列明，被告要在合約簽訂後支付60萬元「定金」，另於每艘船隻完成轉名後，就每艘船隻支付120萬「分期處理費用」，即合共480萬元。

入稟狀指，被告5月20日支付60萬元定金，並於5月25日就珍寶海鮮舫支付1元，海事處同意將船隻轉入原告旗下。至6月1日，被告將珍寶海鮮舫入水傾側一事通知原告，原告確認仍能履行協議，並以打撈船隻為目標。不過，原告多次發信要求被告簽署補充條款，卻未獲回覆。7月27日，被告通知原告，協議將自動終止。

至於太白海鮮舫的3艘船隻，被告表示要先完成珍寶海鮮舫的交易，才收取原告的3元款項。從5月底開始，原告多次催促被告處理轉名手續和交船，惟被告拒絕協助。