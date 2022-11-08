初選案主控人選未定　控方案情未獲共識惹官質疑 (15:04)

黃碧雲、陳志全等11名獲保釋的被告今親自到庭應訊，另6人則由囚車押解到庭，另有5名認罪者列席聆訊，包括黃之鋒、胡志偉等。辯方律師包括大律師Trevor Beel、黃宇逸、黃廷光等。

代表控方的署理助理刑事檢控專員羅天瑋表示，控方有46名證人，另有長達43小時、共100條片段須播放，預料控方案情需時55天；辯方案情則需時36天。控方料雙方最終可同意大部分事實，進一步減省時間。

法官陳慶偉質疑在案件管理聆訊的問卷中，辯方爭議大部分的控方案情，直言不曾見過牽涉17名被告的案件能達成任何共識，籲控方「別活在你的幻想之中（don’t live in your fantasy world）」。

辯方則重申，問題在於問卷過於空泛，憂慮現階段同意案情會對被告不公，例如部分有關是否承認曾進行某選舉協調會議，辯方不知控方是針對被告有參與、籌劃，還是僅知悉有此會議。

法官陳慶偉同意若控方列出上萬頁文件，卻未能指出有哪些文章針對某位被告，「根本毫無意義」，要求控方明天回答何時可存檔開案陳辭及草擬承認事實，並交代由誰擔任主控。

另外，庭上透露第五被告吳政亨早前在初級偵訊時，曾傳召行政會議召集人、時任立法會議員葉劉淑儀，解釋解散立法會的步驟、議員的職責等。何桂藍的代表律師稱葉太的供辭僅代表她個人意見，擬另外傳召專家證人，解釋立法會功能。