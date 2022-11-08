8．31暴動案續審　目擊證人認曾與黑衣人衝突 (17:48)

3名被告簡梓濱（23歲）、連俊雄（21歲）及卓嘉豪（26歲）分別被控暴動、非法集結、刑事損壞、襲擊他人致造成身體傷害、普通襲擊罪及搶劫罪。

目擊證人X下午供稱，當晚用膳後由尖沙嘴搭港鐵到太子站，車上有黑衣人和市民爭執，約十名黑衣人下車在月台指罵車內市民，並投擲水樽，有市民拾回水樽反擲向對方。

X續指，有黑衣人手持長棍和雨傘等物揮舞，衝入車廂欲襲擊他們，於是X以雙手抵擋，其間有黑衣人用疑削尖的行山杖刺X頸部，X從後被箍頸拉落地下。X稱「我用腳踢佢地（黑衣人）」，致對方無法埋身。X為了防備黑衣人再衝進車施襲，他撿起地上白色硬身膠喉，有人隨即以行山杖施襲，X以膠喉阻擋。X事後發現頸部疑遭行山杖刺傷，他即場向救護員求助，但沒求醫。

港鐵車長劉俊堅作供指，其駕駛開往中環的荃灣綫列車當晚約10時到達太子站，有乘客拉下列車的緊急制，劉依照中央控制室指示關上車門，並花了十多分鐘才成功。控方展示車廂內有紙巾雨傘等物散落地面的照片，劉稱不清楚為何出現這情况。

當值站長黃婉玲供稱，約10時月台有穿黑衫、戴防毒面具和黃色頭盔的人。當時有人阻擋車門，4條扶手電梯停止運作，由於有乘客發生糾紛，港鐵職員遂通知警方。黃身處車站控制室內時，有人持雨傘和鐵通敲打控制室玻璃，她事後發現有售票機和入閘機損毁。

另一當值站長張寶貞表示，她於10時45分接更並到同層月台，其間遭人辱罵和包圍，遂進入監察亭內躲避。她目睹有人用物件敲打監察亭的玻璃窗，她和其他職員遭雷射光照射。及至警員到達，場面受控，她步出亭外見到車頭幕門有破洞，月台有閉路電視電線被扯斷。