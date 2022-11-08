元朗少年遭車撞傷命危　涉案私家車不顧而去後焚毁　警拘車主 (19:00)

據了解，涉事少年與父母居於灰沙圍一村屋單位。街坊鄧小姐表示，涉事少年為家中獨子，雖然非原居民，但與父母在村內已居住近20年，為人友善。他透露少年於元中（元朗公立中學）就讀中三，性格乖巧文靜，「返學放學，放學補習」。鄧引述消息指少年昨懷疑外出扔垃圾並沿路散步，不幸發生車禍。

鄧憶及，今早6時許遇見少年父親，對方指兒子頭部及手部受傷，經6小時手術救治仍然昏迷，對此感到憂心。鄧小姐又指，今早透過新聞獲悉事件，對此感到氣憤，又稱涉事行人過路處有很多司機罔顧安全，「我都唔知佢有冇留意燈位，綠燈都照過照衝，我眼見都有成10次有多」，因此自己過路前相對看燈位，會先留意車輛是否有停車的意向。

另外，今凌晨約3時許，屯門福亨村對開黃崗圍路發生縱火案。一輛奧迪（Audi）跑車冒煙起火，消防員將火救熄，跑車車廂嚴重焚毁。鑑證科人員及政府化驗師今早奉召到場協助蒐證，兩宗案件均交由屯門重案組第一隊跟進。