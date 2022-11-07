酒店業主聯會執行總幹事李漢城離世　周六舉行安息禮拜 (17:20)

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城的家人，今（7日） 在報章刊登訃文，指李漢城於上月22日晚在香港浸信會醫院離世， 終年73歲， 將於本周六（12日）晚上在紅磡世界殯儀館舉行安息禮拜， 翌日舉行公祭後，會在和合石火化場舉行火化禮。

翻查資料， 李漢城早於1985年開始出任香港酒店業主聯會執行總幹事， 並曾任職業訓練局酒店、飲食及旅遊業訓練委員會、中華廚藝學院、 酒店及旅遊學院和國廚藝學院訓練委員會副主席； 亦曾擔任多項公職，包括東區區議會委任區議員、 消費者委員會委員、破產欠薪保障基金委員會委員等， 在去年選舉委員會選舉中自動當選為酒店界選委。 而李曾於2002年獲政府委任為太平紳士， 並於2004年獲頒授銅紫荊星章。

李漢城在今年6月下旬曾接受本報電話訪問， 評論檢疫酒店懷疑炒賣情况， 當時在受訪後向記者透露因癌症正在休養，言談間不時咳嗽， 並指日後有任何查詢，可與酒店業主聯會聯會經理陳媛妍聯絡。

香港酒店業主聯會經理陳媛妍回覆本報查詢， 對李漢城的離世感到惋惜。她形容李有「大將之風」， 從事酒店業界逾40年，對行業運作了解透徹；而且願意代表業界發聲，多年來與政府部門和相關機構聯繫。 她憶述李在患病期間不能親身到辦公室， 但堅持每天致電聯會更新業界情况，亦讚揚李漢城生前擔任不同公職，不遺餘力服務社會，深受政府和大眾肯定。 她透露自己加入聯會約兩年，昔日並非從事酒店相關行業， 惟仍獲李賞識和給予機會，在短時間內教授她掌握聯會工作， 期望繼續秉持他的精神為業界服務。