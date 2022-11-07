新任科大校長葉玉如稱學生會地位與其他學生組織「獲同一認可」 (17:02)

本港多所大學的學生會，包括香港大學、教育大學及中文大學等學生會，先後不被校方承認。被問到在其任內會否確保科大學生會在校內地位，葉玉如未正面回應，僅表示「大學有很多不同的學生組織，我們會保持跟他們的溝通」；在記者追問下，她表示「學生會跟其他的學生組織都是得到大學的同一認可」。

葉玉如1993年起加入科大、上任校長前為科大副校長，她指已於科大任職近30年，「對學校非常有感情」，上任後定立了一些目標，包括加強吸納人才。她認為一間大學「做得好不好」，與具備足夠人才與否有密切關係，因此會與管治團隊「花很多力」，「希望在世界各地聘用人才到科大工作」，亦要讓教授及學生在好的環境，在其興趣領域得到支持。她又指，科大有責任要貢獻社會，未來會將醫療科技、人工智能、大數據及新能源等，定為重點發展領域。

《施政報告》提到將以100億元成立「產學研1+」計劃，明年起資助不少於100支有潛質成為初創企業的大學研發團隊，將研發成果商品化。葉玉如表示，相信校內研究團隊一定有興趣參與，會與工業界等人士討論，了解業界對哪些項目較有興趣，再安排合適科研團隊申請。

近日社會屢將香港將新加坡比較，葉玉如認為，香港仍有一定優勢吸引國際人才。她解釋，本港是國際金融中心、在保護知識產權有成熟制度，基礎研究亦「做得很好」，加上鄰近的大灣區城市有完善產業鏈及廣闊市場，可產生「協同效應」，有助維持香港競爭力。