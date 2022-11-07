立場新聞案林紹桐獲批保釋 (16:06)

代表控方的署理高級助理刑事專員伍淑娟甫開庭表示，指示擷取立場網站的警方國安處偵緝高級督察盧健賢亦已錄取口供，亦在周末取得新增截圖文件，正趕緊複印予辯方，預料控辯雙方需時處理新證物，會超出20天審期。

辯方資深大律師余若薇則稱，取得所有截圖後，仍需要向被告索取指示，初步閱讀盧健賢的口供後，亦發現與先前作供的國安處警員有出入，有機會需要重召證人作供，要求取回早前幾天審訊的騰本參考。

辯方索取指示後，表明會申請永久終止聆訊。而由於新增文件眾多，而兩名被告皆在獄中，每天審訊舟車勞頓，無法閱讀其他文件及與律師商討，辯方亦須取早前作供的警員口供騰本參考，故希望押後3周準備申請永久終止聆訊，預料控方需時3天回應，12月可安排兩天審期，作永久終止聆訊的陳辭。