政府擬建兩座跨海大橋分流青嶼幹線　冀2033年或以前通車 (14:54)

署方指，兩座東西行三線跨海大橋與青嶼幹線平行，橫跨馬灣航道的大橋全長約2.3公里，於青衣西面連接青沙公路，另一座則橫跨汲水門航道，全長約1公里，於北大嶼山連接北大嶼山公路、擬議的十一號幹線和擬議的交椅洲人工島相關道路。兩座跨海大橋於馬灣南相連接。

至於連接路東端的擬議青衣連接處，將連接至青沙公路及青衣區內的道路，署方指需調整青沙公路和長青公路北行線的走線，以騰出空間。而連接路西端的北大嶼山交匯處將連接擬議的十一號幹線和交椅洲人工島，以及現有的北大嶼山公路。

文件指，當局於去年3月開展「青衣至大嶼山連接路工程技術研究」，評估後制訂初步走線，相信「青衣至大嶼山連接路」預期能紓緩將來青嶼幹綫出現交通情况，以配合新界西北、大嶼山和香港國際機場的長遠發展需要，且連同十一號幹線及其他相關主要幹道將可改善新界西北來往市區主要道路的交通情况，並增加大嶼山來往市區的路線選擇，加強整體道路網絡對交通事故的應變能力。