8．31暴動案開審　控方稱被告挑釁乘客　張欣宇當晚曾到場 (14:45)

3名被告為簡梓濱、連俊雄及卓嘉豪，分別被控暴動、非法集結、刑事損壞、襲擊他人致造成身體傷害、普通襲擊罪及搶劫罪。控方開案陳辭指，當日遊行演變為各區衝突，晚上10時起，包括簡梓濱的示威者在旺角非法集結，並堵塞彌敦道近奶路臣街的交界，導致交通受阻。晚上10時半，示威者湧入旺角站破壞閉路電視等設施，構成第一次暴動，其中連俊雄涉拉開彈叉，射向已破損的玻璃窗。

至於第二次暴動，控方指稱於太子站內發生。控方表示，涉事列車晚上10時42分由旺角站駛至太子站，示威者在太子站月台挑釁和威嚇車廂內的乘客，並衝入車廂以長棍襲擊事主X和Y。連俊雄曾以彈叉向X射擊，卓嘉豪則衝向車門，向車廂內乘客投擲破爛雨傘，引起其他示威者仿傚。

控方表示，及後事主Z以手機拍攝車廂內的情况，遭示威者搶去手機。Z嘗試拿回手機，卓嘉豪與其他人涉在旁阻止和推撞，Z最終被劫去手機。Z翌日到醫院驗傷，發現右手無名指變形及指骨損傷，須使用固定夾板。