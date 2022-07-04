山景邨清潔工墮垃圾房亡承辦商被罰兩萬提上訴得直　官批原審發問過多適得其反 (14:47)

上訴人為香港工商清潔服務有限公司，即山景邨景樂樓的清潔服務承辦商。事發於去年1月21日，事主關厚基（終年58歲）未有按時清理高樓層的垃圾，他於翌日凌晨被發現倒臥垃圾堆中身亡。

上訴方指出，原審裁判官施祖堯在證人作供時主動介入，進入控辯雙方競技場，致審訊不公。裁決官於主問和覆問後均發問，對其中一名證人問多達300條問題，裁定倒樓工作潛伏安全風險高，以及上訴人對清潔工監督不足。裁判官提問亦導致其拒絕接納死者上司和公司業務經理證供，尤其是在沒有覆問下，主動詳細質問該經理。

李官同意上訴方所言，認為裁判官提問性質、程度及後果，已超越案例所容地步，令知情旁觀者認為他越俎代庖，取代主控角色。舉措顯然違反「不單止要執行公義，而且公義必須彰顯於人前」的原則，令審訊不公，定罪並不穩妥，故取消定罪及擱置罰款。