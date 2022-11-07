海關遠洋貨輪檢3億魚翅壁虎拘2人　相信成功走私可逃一倍稅款 (14:26)

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍表示，海關根據情報並配合風險評估分析，發現有人利用遠洋貨輪將走私貨物運往內地，故鎖定一艘前往天津的船隻，並在上月26日截查10隻將運往船隻的可疑貨櫃，檢獲大批走私物品，包括50噸海味、3萬支餐酒、大量電子產品、化妝品、美容針及受管制的頻危物種，總值達3億元。海關跟進調查後，同月28日突擊搜查元朗一倉庫，倉內拘捕48歲物流公司男東主及53歲的女職員。據了解，物流公司在2013年成立，正追查公司是否涉及其他走私案件。

特別調查課監督鄭德喜指，貨櫃報稱裝有亞加力膠板，但內地本身正屬其中一個亞加力膠板的主要生產地，未必需要大量入口相關貨物，海關因此起疑，經X光儀器檢查，顯示貨櫃內貨物的形狀、物料、密度不一，故打開貨櫃檢查。貨物以木箱封好，包裝亦刻意印上一家疑似經營塑膠生意的公司名稱；另外又以玻璃膠封實木箱四邊以防海味的氣味洩漏及保持食材新鮮。

海關指農曆新年將近，內地市民又因疫情所限無法來港購物，因此當地對花膠、海參等高價食材有一定需求；而且走私分子如將全部餐酒成功運往內地，估計可逃避逾3600萬的稅款，相信走私分子因此鋌而走險。另外，海關亦同時檢獲全新、包裝上印有簡體字，為內地品牌的相機配件，包括鏡頭、閃光燈等，相信有走私分子聲稱貨物並非內銷，並在內地的出口退稅制度下賺得退稅款項，其後再將貨物運往內地銷售。

漁農自然護理署瀕危物種保護主任陳翰奇指，是次檢獲貨品包括一批懷疑受保護瀕危動植物物種條例所規管的乾製大壁虎、雙髻鯊、犁頭鰩、青鯊魚鰭所造的魚翅及紅木等。陳稱，雙髻鯊、犁頭鰩及青鯊的體長可達4米長，牠們的魚鰭可造成名貴魚翅，近年被大量捕撈，過去70年數量下跌超過80%，物種被國際自然保護聯盟紅色名錄列為極危級別。