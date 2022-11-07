被指遊行後要求刪相　控方指林卓廷許智峯為免警方追究示威者刑責 (12:38)

男被告林卓廷及曾焌熙被控「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」，曾被控非法集結。女被告鍾凱研另被控不誠實意圖取用電腦及刑事損壞。

控方開案陳辭指，數百人於2019年7月6日參加「光復屯門公園」遊行，男子X有份參與遊行。當晚7時，X看到示威者包圍辱罵一女子，有人欲上前踢該女子。X見狀阻止，惹怒其中一名女示威者，對方一直尾隨X。

晚上9時，X獨自步行至屯門警署外，女示威者呼喚近50人將X包圍。眾人群情洶湧，指稱X曾拍攝七一警總示威的照片，其間林卓廷要求X刪去照片，許智峯追問X為何拍攝。曾焌熙表明「我𠵱家話畀你聽，啲相你再唔剷（刪），啲相係咪值錢過你條命呢？」，鍾凱研則要X交出手機。

X拒絕交出手機，遭多人拳打腳踢，其間有人將X的手機交予鍾凱研。鍾與許智峯一同查看手機，許向示威者轉述手機內容。鍾發現手機內有2019年七一立法會示威的照片，隨即將相關照片刪去。後來警員到場，X藉此取回手機，驗傷發現頭部及右肩觸痛。

雙方同意事實指，警方無法從X的手機檢取相關照片和影片，無法斷定有關照片有否存在，抑或已被刪除。