李家超陳茂波等同除罩看七欖　陳國基指會適時放寬防疫措施　 (21:56)

李家超今日到香港大球場的包廂觀賞比賽，其間曾除下口罩飲用飲品，並擔任嘉賓向比賽冠軍澳洲隊頒獎。多名問責官員也有入場觀賽，其中財政司長陳茂波傍晚與李家超一同到包廂觀賽，陳茂波早前確診新冠病毒，但屬「康復個案」，昨日除下口罩飲飲品。同場其他嘉賓及欖球總會代表也沒有佩戴口罩。

律政司正副司長林定國、張國鈞下午曾入場，更與現場觀眾一同玩「人浪」，保安局長鄧炳強則到看台與多名球迷合照。房屋局長何永賢、副局長戴尚誠、政助歐陽文倩，民建聯議員鄭泳舜、周浩鼎等，今日亦趁最後一日入場支持比賽。

政務司長陳國基就在社交媒體說，感受到觀眾對於這項國際盛事能在香港重新舉辦的興奮和雀躍，指特區政府「一定會繼續審視疫情的最新發展，在適當的時候繼續放寬各項防疫和檢疫措施」，並歡迎各項國際盛事重新在香港舉辦，令市民早日恢復正常生活，加速香港盡快與國際接軌。

文體旅局長楊潤雄亦說， 七欖賽事「盡顯香港活力和非凡魅力，Hong Kong is back!」楊指未來幾個月將有更多精彩的大型國際體育盛事在香港舉行，「香港仍然是國際體育盛事之都。」