《施政報告》提多項措施落實國教　蔡若蓮稱非令學校矯枉過正 (15:25)

對於《施政報告》提出優化學校發展與問責架構，蔡若蓮稱問責架構過往只供校方參考及檢討，優化後重點加強學校如何落實7個學習宗旨，審視是否達標，包括國民身份認同等。她強調，問責架構並非用作判斷是非對錯，而是讓校方盡快改進，如發現有學校不達標，局方不會作出懲罰，而是希望為學校提供更多支援。她補充，如學校出現問題，辦學團體及校董會等層層問責。另外，《施政報告》亦提出學校須委派專責統籌國民教育人員，蔡若蓮稱希望由有經驗的校內老師出任，而且能調動資源及人手。

《施政報告》亦提出，指定學校新入職教師及擬晉升教師須參加內地學習團，蔡若蓮稱學習團目的是讓教師專心考察及學習，內容包括由內地專家介紹國家最新發展等的專題講座、到訪企業及歷史文物景點等，期望學習團能夠豐富教師的教學，充實個人修養及啟發思考。她指，若有教師未能完成要求，只會提醒學校，但不會將要求寫入合約。

被問及《施政報告》提出多項措施落實國民教育，會否令學校矯枉過正，蔡若蓮稱如學校運用得宜，措施是支援學校，「唔係做彎（壞）個件事」。