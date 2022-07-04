港島總區錄影執法揭200車橫越雙白線　警調查後將作檢控 (11:39)

港島交通部積極研究交通意外成因，尤其石澳一帶路面狹窄，駕駛者由於高速入彎失控，導致越過雙白線，與對頭車迎頭相撞，造成嚴重交通意外。相關部門進行研究，辨識駕駛者因高速入彎而容易橫越雙白線的位置，進行錄影執法。交通人員會針對蓄意或魯莽橫越雙白線，並可能對其他道路使用者構成危險的駕駛者，進行執法行動。

去年12月1日，有一輛電單車司機於石澳道失控越過雙白線，被對面線懷疑收掣不及的私家車撞倒，該名電單車司機其後證實死亡。同月26日，一輛私家車於大潭道越過雙白線，與對面線的電單車發生相撞，電單車司機死亡。今年9月4日，石澳道亦有一宗電單車因為越過雙白線與對頭私家車發生相撞的嚴重交通意外，女電單車司機手腳及臀部受傷，情況嚴重。

根據第374G章《道路交通（交通管制）規例》第11條，除非遵循警務人員指示、右轉駛入任何與該車路毗連的道路、處所或地方、或有其他合法理由，司機須確保車輛或其任何部分不在連續白綫或附有虛綫的連續白綫或其任何部分之上，亦不駛越或橫過該綫或其任何部分。駕駛者若觸犯橫越雙白線的規定，除了罰款的懲罰外，並會被記3分。如果情節嚴重，對道路使用者構成嚴重安全隱患，警方可能以「危險駕駛」拘捕有關駕駛者。