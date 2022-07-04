9人因持黃碼被拒入場看七欖　南非遊客街頭吃快餐度日　引述欖總稱明安排包廂觀賽 (18:36)

昨天（4日）開鑼的香港國際七人欖球賽， 有專程從南非來港觀賽的遊客，掃描「安心出行」 為「黃碼」而被拒入場， 他說購票後無人提醒來港頭3日不得進入指定處所。 他今日再向本報訴說作為黃碼遊客在香港的生活，由於不能入餐廳，只能與朋友買快餐， 然後在街上找個較空曠的地方進食。他認為「0＋3」 安排對遊客很不便，短期內不會再訪港。不過，他說香港欖球總會已承諾會安排退款，並於明天（ 6日）決賽日為他們安排包廂觀賽。

文體旅遊局今回覆查詢表示，知悉昨（4日）有9人因持黃碼，主辦單位未能讓他們入場觀看賽事，其中5人已於今日（5日）轉為「藍碼」，另4人將於明日（6日）轉為藍碼，之後便能入場觀賽。局方又稱，已向主辦單位了解，今日未收到其他黃碼人士未能入埸個案。

南非遊客Renier日前專程從南非來港觀看七欖賽事，惟昨日準備入場時，因持有黃碼而被拒入場。他今日表示，欖總職員今早曾與他聯絡，職員詢問他們一行四人何時會轉為藍碼，由於他們周四抵港，料明天會轉為藍碼； 由於他們昨起一連兩日均未能觀賽， 他引述職員表示，過去兩日的門票會安排退款， 而明天決賽日會為他們準備貴賓入場券和包廂（union box with hospitality）。

Renier表示：「 只能說這並非最壞處境（the worst situation），起碼欖球總會有其他安排。」他 期望南非隊能晉身決賽，讓他們進場觀賽變得更具意義。

Renier透露，今日曾乘坐山頂纜車和及到山頂逛逛， 無奈未能光顧按摩店。由於黃碼持有者不能進入餐廳， Renier說，這兩天只能與朋友購買麥當勞和肯德基等快餐， 然後在街上找個較空曠的地方進食，認為「0＋3」 安排對遊客很不便。被問及日後會否再來香港旅遊， 他說短期內不會再來， 至少要等到所有入境防疫限制放寬再作考慮，惟現時言之尚早。