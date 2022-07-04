應付流感人手需求　醫管局被列密切接觸者職員下周起「Day 1」可上班 (19:30)

現時一般市民若成為新冠患者的密切接觸者，最少要檢疫7日，醫管局表示，有鑑於香港即將進入流感季節及疫情的最近發展，在考慮抗疫和流感季節的醫護人手需求及平衡感染控制風險後，決定修訂有關工作安排，被列為密切接觸者的醫護，只要快速測試陰性、沒有任何感染徵狀及身體狀況適合返回工作崗位，呈報後可解除檢疫令，以及返回工作崗位。

醫管局表示，近日與衛生防護中心就醫護人員被列為密切接觸者後的工作安排進行商討，決定修訂工作安排，員工若被列為新冠確診病人的密切接觸者，需盡快向主管報告及進行評估，若員工的快速抗原測試呈陰性、沒有任何感染徵狀及身體狀況適合返回工作崗位，醫管局會向衛生防護中心呈報，防護中心會為合適的員工解除檢疫令，以便員工可返回工作崗位。

醫管局表示，員工返回工作崗位後，必須執行額外的感染控制措施，包括於被列為密切接觸者的首6天每天進行核酸測試、在工作期間必須佩戴外科呼吸器及單獨用膳等。部分病人感染風險較高的部門，亦應個別考慮有關員工的工作安排。

發言人稱，局內的感染控制專家已就安排進行風險評估，包括現時局內超過9成九員工已打3針、逾8成住院病人已打兩針或以上、公立醫院的運作和額外感染控制措施的執行情况，以及醫護人員的人手需求等，相信有關安排不會增加公立醫院病人或員工感染新冠病毒的風險。

衛生署表示，醫管局為確保有足夠醫護人手維持公共醫療服務正常運作，作出特別行政安排，衛生防護中心知悉，醫管局會向相關員工作出支援，並實施一系列風險管控措施，包括密切監察他們的健康狀況、定期進行核酸檢測、在工作期間嚴格遵守感染預防及控制措施、在公餘時間必須減少社交聚會等行政要求，如有員工確診陽性，必須立刻通知醫管局，並透過網上平台向中心呈報。