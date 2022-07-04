警破逾900萬「假冒官員」電騙案　拘一男檢假委任證及拘捕令 (16:59)

警方中區警區總督察（刑事）郭進傑表示，港島總區在於9月24日至10月4日，接獲3宗「假冒官員」電話騙案，騙徒自稱內地執法人員，指事主涉嫌干犯洗黑錢等罪行，需要提供銀行密碼等資料以作凍結資金及調查之用。騙徒亦曾扮演本地執法人員親身接觸事主，並出示載有事主個人資料的虛假內地法庭手令，令事主不虞有詐。3宗案件的事主共損失580萬，騙款流入6個本地帳戶及2個內地帳戶。

警方經調查後，昨在將軍澳區以「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕20歲無業男子，檢獲多張虛假法庭拘捕令及一張偽造警察委任證，成功阻止騙案發生。警方經進一步調查，被捕人共涉嫌參與8宗電話騙案，騙款超過900萬。據了解，當時被捕人士正進行第8宗騙案，相信他在全數案件均有現身接觸事主，而大部分騙款直接從戶口轉走，現正追查幕後主腦及騙款去向。

郭指，今年首三季有逾1600宗電話騙案，涉款逾7億，主要為「假冒官員」及「猜猜我是誰」騙案。他提醒市民，執法人員不會要求市民透過電話交出銀行密碼，如遇有關電話，應主動查證及報警求助。