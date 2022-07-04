廉署首次聯同PCLL三院校　為400名學生舉辦反貪教室 (16:28)

現時香港大學、香港中文大學及香港城市大學提供法學專業證書課程，廉署於上月15日、29日及今（5日）合共為400名相關學生舉辦反貪教室，包括參觀多項廉署設施，如設有三角枱的錄影會面室、列隊認人室及扣留中心；及由公署調查人員講解日常執法工作，如逮捕、扣留和搜查等。副廉政專員兼執行處首長丘樹春、執行處處長何景揚和蔡樹強等首長級人員，向學生講解廉署的反貪策略和理念，冀灌輸共同維護法治推動廉潔社會的理念。

署方表示，廉署人員與法律專業人員都是本港法治守護者，法學專業證書課程學生完成課程後，不論加入律政司、司法機構或私人執業，均有機會在廉署個案中，擔當不同的法律專業角色，他們可透過是次活動，加深對反貪法例和廉署執法工作的知識和了解。署方又透露，早前曾分別為香港大律師公會新晉大律師常委會及香港律師會，共約150名成員安排參觀活動，交流捍衛法治守護廉潔的心得。