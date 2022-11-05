許樹昌：疫情反彈風險微　有條件再放寬措施 (16:22)

許樹昌今日在商台《政經星期六》表示，本港近期疫情穩定、緩和，每日確診數字維持在約4000多宗水平，病毒即時繁殖率很接近1，即個案數目暫時不會上升，加上疫苗接種率不錯，社區明顯有防重症屏障，深切治療部留醫人數不多，死亡個案數目也不多。至於新變種病毒的影響，許樹昌說，本港大部分個案仍為Omicron BA.4/5，近期有些新亞系都是BA.2和BA.5的分支。他說，本港近日出現的亞系XBB在新加坡流行，但沒有令當地出現很嚴重的爆發，當地最近個案數目已回落至和香港相若水平。他說，新的亞系嚴重性未必較高，但傳播性或較高，對疫苗功效的「折扣」可能較大，但仍有T細胞保護，即使已打第四針超過半年，也不用太擔心。

醫管局早前購入阿斯利康抗體藥劑製品「Evusheld」，供免疫系統有問題的病人注射，惟該藥或對部分新病毒株有免疫逃逸。許樹昌表示，該抗體藥主要BA.4.6效果不好，但對BA.2和BA.4/5等仍然有效，而BA.4.6並非本港流行病毒株，不需要為一個變種病毒分支購買昂貴的新藥，且現時本港所使用的抗病毒口服藥和瑞德西韋仍然有效，他曾詢問醫管局同事，得悉醫管局暫沒計劃買新藥。