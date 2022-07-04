612基金案｜辯方：秘書施城威只是員工　與其他被告沒有相互權利及義務 (15:09)

6名被告為天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、學者許寶強、立法會前議員何秀蘭、歌手何韻詩、基金秘書施城威。

辯方大律師梁晴怡陳辭重申，其代表的施城威只是受聘打工，他須向信託人匯報、獲批准行事。因此他不是成員，及與另5名為信託人的被告在階級上有別，他與信託人沒相互權利及義務。

主任裁判官嚴舜儀稱，若被告要遵從守則並向對方負責，已構成相互權利；從會議紀錄可見，施城威有份討論關於運用基金款項的決策，秘書處參與程度越來越多。嚴官說，表面上似乎有證供指，不論是信託人或秘書，均按照守則行事，否則造成帳目混亂，然而公開帳目並無混亂。

梁晴怡舉例稱，香港大律師公會的行政幹事負責處理款項，但其明顯不是大律師，非公會會員，故不屬《社團條例》下的幹事。施城威的情况亦然，加上他沒簽署信託契約，故不是幹事。

此外，控方署理副刑事檢控專員周天行指，施城威獲5名被告授權運用款項，就算他沒簽署契約，他的實際作為包括處理行政和財政事宜和報告等，顯示有相互權利。