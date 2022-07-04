聖保羅書院中一校外收生維持100人　今起接受網上報名 (14:47)

該校學校計劃招收100名校外學生，全年學費為41,400元；另設有10個「叩門位」，供中一放榜後報讀，「叩門」日期為明年7月11日及12日。

助理副校長黃振隆表示，學校將於2月25日進行面試，面試內容分為中英文對答及中文小組討論，他又提供面試貼士，包括保持自信、眼神接觸及笑容。

本港近年受移民潮影響，校長源廸恩則表示，不擔心收生人數不足，他說，校方去年接獲約1,500份申請，即每15人爭一個學額，相信收生人數不是問題。他補充，面試不是考試，「不需要很好的英文單詞或句子，而是要表達自己的思想」。面試題目將會圍繞學生的日常生活及興趣喜好等，他鼓勵家長可多與孩子溝通，訓練他們的語言能力。

有家長帶同兒子參加簡介會，了解學校情況。住沙田的劉小姐表示，聖保羅書院是目前首選，欣賞學校歷史悠久，並稱讚該校學生有禮貌。她認為學費合理，「這麼多運動，這麼多資源。」

校方將於本月26日及27日舉辦開放日，讓有興趣的家長到場參觀。校內正興建新的校園設施，包括新學校大門及室內暖水泳池。