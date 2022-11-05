3男涉電騙被捕　警指有黑幫背景收千元報酬 (12:45)

警方東區警區重案組第一隊主管督察賴境耀表示，85歲老翁在11月1日收到騙徒來電，訛稱其兒子因被捕而需繳交保釋金，對方在同日11時到老翁北角住所收取3萬元騙款，事主事後察覺有疑並報案。騙徒在翌日再致電索取更多保釋金，警方部署行動，當場拘捕前來收款的姓黃無業男子（20歲）。

另一宗案件則發生在11月3日，71歲老翁收到同類來電索款，惟老翁並沒有子女，於是報案及配合警方調查。警方在11月4日，於炮台山快餐店拘捕欲收款的姓梁無業男子（35歲）及姓杜侍應（17歲），其中一人在10月20日曾因同類案件被捕。兩人已被落案檢控，將於周一於東區法院提堂。

警方表示，被捕人士負責收取騙款、監察收款過程，約有1000元報酬，2人有黑幫背景，相信屬不同集團，同類騙案已成三合會團伙收入來源。

警方東區警區總督察（刑事）張恒暉表示，近日同類騙案有上升趨勢，東區警區已舉辦「防騙盾」活動，透過月報及與社區人士宣傳防騙意識。警方呼籲，市民如接獲不明來電，應向家人人確認，如懷疑受騙，可致電防騙易熱線18222。