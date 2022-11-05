黃元山籲批更多土地共享先導項目　招國偉指收地「尚方寶劍」不能常用 (12:14)

黃元山說，土地共享先導計劃對社會有好處，形容為「三贏」方案，該計劃可經政府協調下，由私人發展商提供土地興建房屋，包括興建公屋等，以引入私人力量加快興建房屋。他又說，有研究顯示本港效野地帶以外、臨近馬路的平地較少，如有完整土地作大規模整合發展會較理想，期望政府對北部都會區有更好的用地規劃。

出席同一節目的公屋聯會總幹事招國偉認為，政府不能為加快興建公屋，而經常用「尚方寶劍」收地建屋，又指土地共享先導計劃可透過私人發展商興建私樓，或居屋及公屋等，讓社會有多元化的房屋供應。

招國偉：政府公布傳統公屋及「簡約公屋」平均輪候時間 不會造數

至於今年《施政報告》提及將興建「簡約公屋」，望有助縮短傳統公屋的輪候時間至4年半，招國偉表示，相關政策為較進取，可見政府的決心，又稱政府會公布每季傳統公屋及「簡約公屋」的平均輪候時間，不認為會有「造數」情況出現。

黃元山表示，「簡約公屋」為市民提供多一個選項，讓他們能改善生活，亦不會影響其輪候傳統公屋。他亦說，現時公私營房屋比例維持在七比三，認為相關比例未有需要作調整，若日後公屋供應增加及輪候時間縮短，就有更大空間作調整。他又期望，本港長遠房屋政策規劃可仿傚新加坡組屋的做法，以解決市民置業問題。