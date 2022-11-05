不滿社評稱華爾街向港「磕頭」　陳國基再致函《華爾街日報》抗議 (11:16)

「國際金融領袖投資峰會」日前在香港舉行，美國《華爾街日報》11月3日的社評提到，美國華爾街的銀行家來港出席峰會，是向香港以及特首李家超「磕頭」。政務司長陳國基今日再去信《華爾街日報》抗議，批評該報社評是對很多來港出席峰會的國際知名領袖的侮辱。

《華爾街日報》在11月3日的社評提到，華爾街的高級管理人員來港出席峰會，是向香港「磕頭（kowtow）」，認為這些美國人是被港府利用（used as props），以期在剷除異己、破壞新聞自由和司法獨立的同時，重建香港作為金融中心的聲譽。文章提到，在這些銀行家碰杯的同時，已停運的網媒「立場新聞」編輯正接受審訊，又稱立場新聞的資產在未有經過正當程序就遭警方凍結。

陳國基今日致函《華爾街日報》，就該社評提出強烈抗議，形容文章非常偏頗，是對來港出席峰會的國際知名領袖的侮辱。陳國基表示，峰會的參加者有機會親自看到香港的活力和友善營商環境，又稱所有有正常思考能力的投資者和商人都可客觀、理性地根據香港的實際環境和他們的利益作出投資決定。

陳國基又批評該報對《港區國安法》的指控是誤導，強調國安法對人權有保障，而所有檢控決定都是律政司客觀審視證據和法律後作出。

《華爾街日報》在峰會前亦曾發表社評，形容來港出席金融峰會的美國銀行家，儼如向被美國制裁的特首李家超「磕頭」，對他們及銀行名譽並無好處，陳國基當時亦有致函該報表示強烈反對，批評該報社評偏頗及動機不良，並強調任何人穿鑿附會及向參加金融峰會的人施壓，屬否定參加者的自由意志，行為羞恥及反映缺乏安全感。