3男涉21萬元電騙被捕　警指「猜猜我是誰」成三合會新興收入來源 (18:43)

秀茂坪警區反三合會行動組第一隊督察盧業威表示，一名87歲老翁在10月20日接獲騙徒佯裝其女婿來電，指被扣查需保釋金，對方其後親身到一巴士站收取3萬元騙款。騙徒其後食髓知味，再要求3萬保釋金，事主向朋友借錢，朋友察覺可疑，於是報案。警方採取埋伏行動，在巴士站拘捕前來收款的17歲男子。

警方經調查後，再拘捕另一名17歲男子，兩人報稱無業及侍應，有三合會背景，同樣是收到指示後現身收取款項。據悉警方發現，另有兩宗案件，在同一日收到同一電話號碼來電索取保釋金，一案老婦在旺角被騙走18萬，另一案居於大嶼山的長者則未有受騙。警方相信兩人利用同一批電話號碼，以釣魚方式尋找目標。

第四宗案件中，女事主亦收到採同一手法的騙徒來電，向她索取6萬元現金，但她有致電親人核實，及早報警求助。警方調查後，昨拘捕一名有三合會背景的25歲男子，暫相信與上述2人為不同集團，盧形容此手法成為三合會社團新興收入來源。

秀茂坪警區情報組主管督察張莉表示，秀茂坪警區在今年1至9月接獲40宗「猜猜我是誰」騙案，據悉最大額涉一筆過騙走27萬。她指，同類騙案有本地化趨勢，本地口音騙徒利用本地電話號碼致電事主，要求交保釋金幫助所謂親人。警方呼籲。市民如接獲類似來電，應致電親友核實，如懷疑受騙，可致電防騙易熱線18222。