三跑涉貪案再多4人落網　被控索取及收受非法回佣 (17:42)

各被告分別為一名「三跑」項目總承建商前管工、兩名分判商前「工頭」及一名前建築工人，其中25歲被告王嘉朗是「SAPR JV合營公司」前管工及47歲德鑄前索具裝配工人呂伍湖，兩人被控共5項罪名，而52歲的德鑄前水喉匠「工頭」黃超汎，被控一項代理人索取利益罪名。46歲德鑄前雜工「工頭」蘇順娣則被控兩項串謀使代理人接受利益罪名。

案發時「中國水電–中國電建–保華–建信聯營」，即「SAPR JV合營公司」是「三跑」項目總承建商，德鑄工程有限公司是其分判商，負責招聘建築工人。廉署指王嘉朗涉嫌於2021年3月至5月期間，向兩名索具裝配工人各索取每月1500元，其後並與呂伍湖及該兩名工人一同串謀，使他及呂伍湖接受非法回佣共4500元，以協助他們受僱和繼續受僱於德鑄。

第二宗案件於2021年8月至2022年5月期間，黃超汎涉嫌向其小組一名水喉匠索取每個工作天200元非法回佣，以協助對方繼續受僱於德鑄。他亦涉嫌向德鑄偽稱其小組另外4名工人為未註冊水喉匠，誘使德鑄向他們支付日薪1200元。廉署調查發現該名水喉匠沒有向黃超汎支付非法回佣，而該4名工人均沒有水管工程工作經驗，只應收取950元日薪。

第三宗案件於2020年6月至2021年1月期間，蘇順娣涉嫌與「SAPR JV合營公司」兩名僱員及其小組兩名雜工一同串謀，使他從接受非法回佣共6600元，以協助二人受僱和繼續受僱於德鑄。