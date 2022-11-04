專程抵港看七欖　南非旅客仍持「黃碼」無法入場稱不知「0＋3」安排 (15:38)

昨天（3日）剛抵港的遊客Renier表示，與另外三個朋友專程從南非來港觀看賽事，在入口掃描應用程式「安心出行」才獲悉黃碼者不得內進，坦言感到失望。他指購票後未有任何提示，提醒遊客來港首三日不得進入指定處所，「如果我們一早知道，就會安排前幾天來港」。他指現時南非當地不用戴口罩，及在參與盛事前要事先做快速測試，透露入口的居民給他送上快測包，自己和朋友才不至於手忙腳亂；又稱不明白「安心出行」的用途和操作，街上亦無免費網絡提供，形容對遊客很不方便。本身從商的他指，原本計劃周日觀賞賽事後就離港，現在獲悉不能進場有點不知所措，即使外出也不能到餐廳或景點，預料這兩三天在港的體驗將會很沉悶。

觀眾入場前須掃描應用程式「安心出行」，進行安檢和展示陰性快測結果，有入場觀眾在門口臨時做快測。在港鐵銅鑼灣站有橫額展示方向，沿途一帶有大批警員控制人流和交通。

觀眾在今午一時半起可以開始入場，約200多人提早半小時排隊，排頭位的居港日本人山田先生和太太，對本港後辦賽事感到興奮，因擔心下雨而提早到場。居港的英國人Jo表示，他和另外兩名友人均屬斐濟隊球迷，預料三日賽事將會很精彩，相信不論輸贏都能展示欖球堅毅和熱血的精神。談及本港在大型賽事實施防疫限制，她指理解和明白戴口罩用於保護民眾，又認為放寬在場的飲食限制有助吸引更多人進場，「畢竟我們會逗留一整天，始終需要有補給」，將與朋友喝啤酒享受賽事。