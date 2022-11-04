伊院副顧問醫生李志良涉濫開及盜竊藥物　今提堂准保釋 (14:53)

被告李志良（47歲）案發時為伊利沙伯醫院耳鼻喉科副顧問醫生。其中兩項公職人員行為失當罪，指稱於2015年3月至2020年9月及2016年4月至2020年8月，被告身為醫管局轄下醫院的副顧問醫生，無合理辯解故意及蓄意作出不當行為，分別向8名病人及3名醫院病人，處方兩種名為Actifed Compound Linctus及 Methylphenidate HCL的受管制藥物，劑量高於必需劑量的上述兩種藥物，使醫院職員向被告配發藥物；而被告私自保存藥物。

至於兩項盜竊罪指，被告分別於2015年3月至2020年9月，偷取943瓶120毫升的Actifed Compound Linctus及371片10毫克的 Methylphenidate HCL，總值約13,585元；及於2016年4月至2020年8月，偷取78瓶120毫升的 Actifed Compound Linctus及42片10毫克的Methylphenidate HCL，總值約1,106元，上述藥物均屬醫管局的財物。