八旬翁三度非禮孫女後反要求孫女父母跪地認錯　裁定非禮罪成 (14:51)

被告T.S.H.（現81歲）為退休保安員，為女童X的祖父。審訊透露，X的父母居於內地，將X交由被告及祖母照顧。法官王詩麗綜合證供指，X供稱遭被告非禮摸胸、坐在被告的大腿強迫舌吻，以及被撫摸私處，作供態度誠實。對於辯方質疑X的錄影會面和庭上證供不符，王官反駁指，X接受會面時年僅13歲，出庭作供時14歲，X未能清楚記起反抗被告的細節、非禮前後的過程等，也是情有可原。

王官認為，案中3次非禮事件的細節不同，如果X有意誣衊被告，應該只會編造針對被告的故事，而不是虛構涉及多名角色的版本，否則會被人發現破綻。王官形容X的證供可靠，裁定被告有意侵犯X，裁定3項非禮罪成。

辯方求情指，被告依靠綜援維生，本案情節非同類型中最嚴重。惟王官表示，被告利用祖孫關係犯案，行為違反誠信。案件押後至12月12日進一步求情，另於12月16日判刑，以待索取事主的創傷報告。