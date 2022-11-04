警首揭無人機偷拍不雅影片　拘26歲男　正聯絡受害人調查 (20:09)

警方行動中在被捕男子單位內再搜獲一架懷疑與案有關的小型無人機及小型無人機搖控器。案件交由中區警區刑事調查隊跟進。被捕男子正被扣留調查。

今次為警方首次因應有人利用無人機干犯窺淫相關罪行而採取拘捕行動。警方提醒，窺淫罪屬嚴重罪行，一經定罪可以被判處監禁5年。而發布源自窺淫所得的私密影像同樣犯法，一經定罪，亦可判監5年。警方同時重申，小型無人機令已經生效，相關罪行一經定罪可被判監兩年及罰款10萬元。

警方中區警區刑事部總督察阮潔雯指，涉案無人機針對窗門後行為，當發現有私密行為或有人露出私密部位，會在該處徘徊數分鐘拍攝，共拍攝了20多條不雅影片，而無人機的燈被貼上黑色膠紙，以掩人耳目。警方近調查後，在黃大仙一單位拘捕一名無業男子，並在其單位內檢獲另一部無人機、配件、搖控器以及被捕人的手機，正調查是否涉及其他偷拍片段。

阮又指，有關片段每段約數分鐘，在近一、兩個月內拍攝，通常在夜間拍攝，並無特定目標，警方正調查其拍攝目的以及相關片段是否有流出，亦正聯絡相關酒店及受害人調查。