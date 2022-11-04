初選案范國威呂智恆分別爭議案情　官指不同意整份案情或影響減刑折扣 (12:59)

案件由法官陳嘉信、陳慶偉及陳仲衡處理，控方代表為律政司署理助理刑事檢控專員羅天瑋、傅悅耳。另劉澤鋒、吳敏兒亦有列席旁聽。

代表范國威的大律師吳靄儀稱，爭議部分案情，指范案發時對於「攬炒十步曲」並不知情。法官陳嘉信關注，控方會否不同意，且控方可透過紐頓聆訊（Newton hearing）作出盤問，吳則認為法庭已有足夠證據判斷，毋須召開聆訊作出爭議，並會再進一步呈上書面陳辭。另范希望在審訊前判刑，其求情約需時1.5小時。

代表呂智恆的大律師沈士文稱，求情需時約1小時，另同樣爭議部分案情。部分章節提及，參選人被DQ會由「Plan B」頂上，呂智恆是以「Plan B」身分報名參選，但呂並不同意此部分。

法官陳慶偉提醒，呂智恆若不同意整份案情，或會影響減刑折扣。沈士文則稱，會與控方就案情再作商討，若未能成功，亦會向呂智恆提供意見。

至於岑敖暉由大律師黃雅斌代表，他希望在審訊前判刑，求情需時約40分鐘。