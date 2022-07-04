社聯調查指九成七受訪院舍冀獲人才支援應用樂齡科技　孫玉菡期望「平靚正」 (12:31)

社聯同時亦公佈一項涉及安老及殘疾院舍於第五波疫情至今年9月底使用樂齡科技及資訊科技的情況。調查發現，院舍應用科技以協助服務，當中較多的範疇為53.7%的「藥物管理」及52.2%的「物理治療、職業治療」等。調查於今年10月10日至26日訪問134間津貼及自負盈虧的院舍，參與的院舍合共營運12895個舍位，約7成為安老院舍宿位。

調查顯示，只有約4成的受訪院舍有指定人力安排負責規劃科技應用以提供服務，而有97.1%的院舍希望得到「人才培訓及人力安排」的支援，另有96.3%院舍則在「了解市場產品/技術/服務」方面最需要支援。

社聯期望未來樂齡科技可更廣泛使用，又指善用創新科技已成為疫情後的常態，建議可進一步收集院舍的需求清單，如為院舍提供人力培訓及建立跨院舍科技平台，以分享數據等提升長者及殘疾人士的生活質素。