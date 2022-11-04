入境處拘兩本地男　涉提供外賣員帳戶予非法勞工 (12:38)

入境處表示，根據線報及於不同區域食肆熱點截查並拘捕送外賣的非法勞工，其後懷疑有外賣員帳戶持有人，將帳戶轉售或租借予給不能在港合法工作人士。據處方調查顯示，非法勞工一般可於每張外賣單賺取20至25元，部分案件由帳戶持有人與非法外賣員拆帳。處方在過往行動中發現有中介人，負責聯絡持有帳戶的港人及非法勞工，涉事中介人為南亞裔免遣返聲請者，本身亦從事外賣工作。

入境處曾與外賣平台溝通，建議外賣員需持有香港身分證及實名登記，才能成功註冊帳戶。亦有向平台建議改善措施，包括對正在送餐外賣員實時突擊檢查，以及凍結可疑帳戶，希望杜絕非法勞工利用本港居民帳戶從事非法送外賣工作，保障本地勞工就業機會。

入境事務處特遣隊副指揮官伍至朗表示，入境處一直致力打擊非法勞工，亦有密切留意懷疑非法勞工送遞外賣食物，並積極採取執法行動，一月至今共採取50次相關行動，共拘捕16名懷疑送外賣非法勞工，全為南亞裔人士，當中15名是免遣返聲請者。

入境處過去3日（11月1日至3日）共有9次遣送行動，安排20名曾在港提出免遣返聲請，但不被確立的非法入境者或逾期逗留人士離開本港，20名南亞裔人士分別為16男4女，當中包括曾在本港犯刑事罪行後入獄者及刑滿出獄人士。