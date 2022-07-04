國安警於立場下架文章前擷逾300篇　律政司僅向辯方交30篇稱「噚晚先知」實際情况 (11:51)

被告依次為立場新聞母公司Best Pencil （Hong Kong） Limited、前總編輯鍾沛權（52歲）及時任署任總編輯林紹桐（34歲），鍾及林同否認一項「串謀發布及/或複製煽動刊物」罪受審。

負責擷取立場網頁截圖的警方國安處警員廖浩明（音譯），昨於庭上披露，上級去年6月24日指示他擷取300多篇立場新聞文章，惟案件主管僅指示他將其中30篇整理作證物。

代表控方的署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟今解釋，負責截圖的警員與案件主管並不屬同一小隊。在去年6月前《蘋果日報》多名編輯被捕後，偵緝高級督察盧健賢接獲情報，得悉立場新聞會將文章下架，遂指示隊員擷取立場網頁所有文章。至7月21日，本案的案件主管接手調查立場新聞，並取得廖浩明擷取的其中30張截圖。控方強調，她和案件主管均不知道警方還有擷取該300多篇文章，「我哋都係噚晚先知」。

辯方資深大律師余若薇指《刑事檢控守則》列明未被使用的材料必須交予辯方，「係好基本嘅嘢」，直言大感震驚，強調本案涉憲制爭議，控方為何選擇該17篇被指具煽動意圖的文章提控，「點解其他持平報道，你全部忽略唔理」，是本案關鍵。尤其是立場網站已停運，辯方無法取得其他文章呈堂，故警方沒有披露該300份未被採用的文章，「（對）我哋有好大損害」。