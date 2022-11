李先生個案發生於陳茂波染疫返港之前。根據李先生提供機場抵港後收到的政府短訊,除通知他檢測結果為陽性,政府在短訊中補充「如你曾在過去90天內在外地確診2019冠狀病毒病病已在入境時申報,可視為復陽個案」(you could be considered as repositive case)。短訊續說,除界定為復陽個案外,提醒應盡快填妥申報表,以評估是否須入住隔離設施。

他即日向衛生署熱線查詢,獲告知自己是「復陽」個案,並確認安心出行應用程式顯示為「黃碼」。儘管獲確認是「復陽」,他翌日仍收到醫務衛生局名義發出短訊,稱「基於你最近新冠病毒檢測陽性結果」,邀請他自願登記「隔離護理觀察系統」。