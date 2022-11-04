湯修齊倡禁「09後」買煙兼加煙草稅　邵家輝批建議極端削自由 (11:42)

被問到會否擔心相關建議未能達致社會共識，湯修齊表示，委員會要盡量多做公眾教育及解說，凝聚社會共識，又引述委員會過去調查指，絕大部分市民認為吸煙者應戒煙。他又稱，本港有條件降低吸煙率至7.8%或以下，認為政府應加強控煙政策，其中一項有效方法為大幅度調整煙草稅，亦須多管齊下如在公眾地方設更多非吸煙區，以降低吸煙率。

邵家輝：市民應有選擇自由

立法會批發及零售界議員、自由黨邵家輝則在同一節目形容「無煙世代」倡議極端及不理想，指香港屬自由及包容社會，成年人應有選擇自由，只要宣傳吸煙的利弊，市民就會懂得選擇。

邵家輝又表示，增加煙草稅為合理做法，可逐步降低吸煙率，但不同意大幅度調整煙草稅，如一包煙的售價增至100元至200元，認為做法歧視基層市民。