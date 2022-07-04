曾稱「真金不怕洪爐火」　鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程認違競爭法罰1.5億 (10:18)

競委會指，安樂機電包括高級工程師佘嘉偉和鄭潔純違反競爭條例的「第一行為守則」。競委會行政總裁畢仲明認為，競委會與案中數名答辯人達成合作協議，標誌競委會在調查空調工程界持續多年的合謀行為，取得重要進展。

競委會今年6月指，安樂工程與信興集團持續從事違例行為超過4年，對它們所提供的各類空調工程服務，例如安裝中央空調系統、更換喉管及製冷系統等組件，以及系統的日常保養等，構成潛在影響，涉及工程銷售總額約20億港元。除了兩間業務實體涉案外，3名涉案人士包括佘嘉偉、鄭潔純及信興高級經理關兆堅在回應顧客的報價或招標邀請時頻密溝通，3人要求及同意提供掩護式標書（俗稱「豬仔標」）、分享本身投標意向的資料，或披露意向投標價或其他與投標有關的敏感商業資料，例如工程項目所需的完工日數。

當時潘樂陶回應事件時，指涉案員工繼續於安樂工程工作，當被問會否影響日後投標政府工程項目，他稱「真金不怕洪爐火」。