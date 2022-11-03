警拘中學教師涉網上教人製造毒氣彈 (21:24)

帖文講述製造釋出高毒性、易燃以及帶有強烈臭味的氣體硫化氫的化合物，文中更列舉幾個硫化氫的用途，包括製造所謂臭氣彈，或燃燒導致爆炸，甚至提供方程式製造高濃度硫化氫去毒死他人。

警方表示，被捕人報稱在天水圍區一間中學任教化學，警方稱相信他利用職務之辯，在校內實驗室取得化學原材料製造硫化氫，並將有關步驟和成果紀錄拍照，上載至網上討論區。涉案男子在帖文以圖文並茂方式解釋製造硫化氫的化學原料、分量、混合比例，以及工序，並以表列方式，列出不同濃度的硫化氫對人體造成甚麼程度傷害。

警方調查後發現，涉事發文者曾在2019年7月發布另一則煽惑他人製造「火焰發射器」的帖文，指他有機會違犯高等法院在2019年頒發的臨時禁制令，即禁止在任何媒介上發布任何訊息促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力，相關禁制令仍生效。