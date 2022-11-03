發展局長：已要求各部門加強監督樹木風險評估及移除工作 (21:06)

發展局於facebook發文稱，發展局已於9月成立由常任秘書長（工務）主持的專責小組，檢視現行的相關樹木管理指引，包括檢查樹木的方法、路旁種植樹木品種、樹木的地面和地下生長空間、土壤質量管理要求等。專責小組亦會跟進各部門處理投訴及巡查樹木後的工作及執行力度，以及考量現有道路旁相對大型樹木是否配合現時環境並探討處理方向。專責小組預算在今年年底向發展局局長提交報告。

另外，跟進早前何文田巴富街樹木倒塌事件，樹木辦已要求各樹木管理部門就4000多棵生長於路旁的大型鳳凰木進行覆檢。部門已完成相關覆檢，並為當中約190棵鳳凰木陸續進行所需的風險緩減措施，預計本月內完成。各樹木管理部門亦正對路旁其他品種的大型樹木展開覆檢，預計於本月向樹木辦提交覆檢結果。

局長亦指，政府重視市民和社會人士的意見，重申樹木管理部門致力妥善管理樹木，讓樹木健康成長，同時保障公眾安全。政府亦會盡最大努力妥善護養樹木和有系統地為樹木進行風險評估，以減低樹木倒塌的風險。