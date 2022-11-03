3前區議員阻差辦公罪成 官批評控方多次修改控罪及案情 (19:55)

3名被告文念志（前大埔區議員、現32歲，下同）、陳振哲（前大埔區議員、50歲）及鄭仲恒（沙田區議員、32歲）早前否認阻差辦公罪，文另承認無牌管有無線電通訊器具罪。

黃官裁決時形容本案檢控過程峰迴路轉，3名被告於2019年被控非法集結及阻差辦公罪，一年後控方撤銷非法集結罪，3人續被控阻差辦公。案件原定去年1月開審，但當時裁判官張志偉斥控方未有把資料全面披露給辯方，造成不公，控方其後多次索取指示及修訂控罪，案件最終於去年10月開審。

黃官又稱，控方在開審數天才首次提出，首被告作出不合作行為，更稱控方舉棋不定，指他們有足夠時間詢問法律意見，而非在兩年後審訊中途才更改案情，或多或少會令辯方進退失據，故審訊時不批准控方擴大檢控基礎。

另外，黃官指出，3名被告當日聲稱舉行選舉集會，且不多於50人，故毋須警方批准。其後維園外有非法集結發生，情況嚴峻，警方以免情況惡化，遂進行清場行動。但3被告持續發問、不肯離場，更有警員向被告發出9次警告，被告卻質疑穿著軍裝的警員是否為警員，黃官直指3名被告過分堅持、行為明顯阻撓警員執法，故裁定3人罪成。