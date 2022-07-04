市民申司法覆核要求政府撤防疫措施遭駁回　官稱防疫需平衡否則「手術成功，病人死亡」 (18:32)

申請人吳振權，引述港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇於9月19日聯同3名教授的文章，他們稱本港社區基本已建立防重症屏障，加上現時疫苗接種率高，認為政府應逐漸開始放寬復常。故吳認為應取消政府現時的防疫規例及政策。另行政長官會同行政會議界定新冠疫情屬「公共衛生緊急事態」，但申請人沒有就此提出爭議。

法官判辭中稱，申請人並無列明挑戰哪項措施及條文。599章列明，行政長官及行政會議認為情況屬「公共衛生緊急事態」的情況，可訂立相關的規例，惟界定是否公共衛生緊急事態，需要醫學意見來衡量。

條例亦列明，行政長官會同行政會議須不時審視該公共衛生緊急事態。法官指，沒有證據指出，政府未有審視情况，且政府不取消措施，不代表沒有審視。故法官認為申請人沒提出合理理由，亦無勝訴機會，遂駁回申請。

惟法官亦提及其觀察，他指599章是為了預防、對抗或減輕「公共衛生緊急事態」以及保護公共健康（Public health）。若為了預防「公共衛生緊急事態」，但措施未能保護甚至損害公共健康，可爭議措施並不合法。法官認為，預防疾病和衡量整體公共健康，需取得適當的平衡，否則或造成「手術成功，病人死亡」的情況。