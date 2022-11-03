有非禮女性及非法肛交案底　23歲男運輸工認三度狎男童還押候判 (17:40)

被告趙康勝（現23歲）承認3項向16歲以下兒童作出猥褻行為，以及各一項製作兒童色情物品及刑事恐嚇罪。控方透露，被告有非禮女性及非法肛交的案底。法官游德康表示，被告最早於13歲干犯性罪行，希望索取被告的心理報告，了解被告發生何事。

案情指，被告透過共同朋友結識男童X，多次邀約X外出。2021年1月，兩人踏單車至洪水橋，X進入洪福商場的傷殘人士廁所，被告尾隨並鎖上廁所門口。X脫褲如廁時，被告突然觸摸X的陰莖和手淫，其間以手機拍片，最後將100元贈予X。

另於2021年7月，被告與X踏單車兜風後，一同進入丹桂村路的傷殘廁所。在被告要求下，X替被告自慰，令被告勃起。同年10月，被告駕車接載X，其間除褲要求X口交。X在被告嘴裡射精，被告曾吞下精液，事後將一輛公路單車送予X。不久，被告透過WhatsApp威脅X，稱「你係唔葡頭（蒲頭）啦嘛」、「你啲相同片幫你印出嚟貼喺學校」。